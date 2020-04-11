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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

ФСБ рассекретила дело сдавшегося в Крыму в 44-м "вюрцбургского палача"

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
К 75-летию Победы Федеральная служба безопасности продолжает рассекречивать документы, относящиеся к различным периодам Великой Отечественной войны. Одна из неизвестных страниц истории связана с Керчью, отмечающей 11 апреля 76-ую годовщину освобождения. В числе файлов, ставших доступными исследователям, оказалось дело Мартина Фойербаха - сапожника, ставшего палачом. Показания этого убийцы по призванию, похоже, потрясли даже видавших виды смершевцев. Педантичный висельник вел дневник своих жертв и по собственному признанию любил перечитывать его перед сном. На допросах он сознался в 212 убийствах, которые совершил лично.
Фото: Из архива мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" Фото: Из архива мемориального комплекса "Концлагерь "Красный"
Фото: Из архива мемориального комплекса "Концлагерь "Красный"

Весной 1944 года под Керчью на высоте 95,1 в плен сдался оберштурмфюрер СА Мартин Фойербах. На допросах о себе он сообщил, что родился в Вюрцбурге под Веной, австриец, окончил восемь классов и ремесленное училище, владел сапожной мастерской. Поначалу пытался выдать себя за члена австрийской Компартии, репрессированного германскими властями и только под грузом обстоятельств оказавшегося в фашистской армии. Вроде бы даже мог вызвать симпатию - ведь ремесленник, рабочий человек. Но человеком его можно было назвать лишь условно, потому что показания о его личном прошлом дали другие пленные немцы, изобличившие в нем профессионального палача. Уже прижатый свидетельствами своих однополчан, Фойербах начал откровенничать и рассказывать о себе такие подробности, от знакомства с которыми даже спустя десятки лет стынет кровь.

Фото: Архив ФСБ
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Делать карьеру в рядах нацистов сапожник из-под Вены начал задолго до ашлюса Австрии фашистский Германией. Уже в 1935 году он вступил в подпольный нацистский штурмовой отряд, а четыре года спустя стал командиром одного из них в Вене. Видимо его склонность к истязаниям людей оценили еще тогда, потому что будучи призванным в армию, Фойербах был сразу зачислен в карательный батальон. В своих показаниях "вюрцбургский палач" признался, что лично повесил 120 человек, отрубил головы 80, казнил путем отрубания конечностей 10 человек и двоих распял на кресте. Садист оттачивал навыки на своих земляках.

Из показаний Мартина Фойербаха, зафиксированных в справке управления контрразведки СМЕРШ Отдельной Приморской армии (не ранее 12 апреля 1944 года):

"В июне 1942 года, точной даты не помню, солдатами нашей роты в Вене был задержан ряд антифашистски настроенных лиц, которых согнали в здание арсенала близ Восточного вокзала. Всего предстояло казнить человек 100-150. Насколько я помню, в этот раз я повесил и обезглавил 19 человек, отрубил конечности троим, и пригвоздил к крестам двоих. Семьи казненных, женщины и дети, были отправлены в штрафные лагеря".

Позже он участвовал в расправах над югославскими и польскими партизанами, казнях мирного населения в Смоленске, Киеве, Одессе. Особенно отличился этот нелюдь в столице Украины.

Фото: Черноморский флот
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"Унтер офицер Отто Бум приказал нам хватать всех мужчин старше 16 лет. Это являлось контрмерой за убийство киевлянами девяти немецких офицеров. Всех задержанных мы согнали в один дом, на какой это было улице не знаю. Помню лишь, что дом был трехэтажный, угловой, разрушенный бомбардировкой, с провалившейся крышей. В одной из комнат первого этажа мы обнаружили балку на потолке, перекинули через нее веревку, поставили стол и приступили к повешенью. Всего нами было в этот раз казнено 24-27 человек. В том числе я повесил восьмерых".

Допрашивавших палача контразведчиков поразило, как хорошо Фойербах помнил кого, когда и каким именно способом он убил. На это "вюрцбургский палач" пояснил, что имел обыкновение вести дневник, а его содержимое перечитывать каждый вечер "будь то в роте или дома, благодаря чему запомнил большинство цифр".

В 1944 году показания Мартина Фойербаха были выделены в отдельное производство, поскольку могли стать частью доказательной базы в деле о преступлениях нацизма против человечности. О дальнейшей судьбе "вюрцбургского палача" из рассекреченных архивных материалов ничего неизвестно.

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