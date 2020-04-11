Окотренер поможет сохранить здоровье глаз на самоизоляции

В своем личном блоге ростовчанин Юрий Корушев призвал всех делать вместе с ним онлайн-зарядку для глаз. С каждым днем у него все больше зрителей. Ведь опыт очень полезный.

- Упражнения эти я разработал не сам. Еще несколько лет назад нашел их в интернете по совету знакомых и начал практиковать. И знаете, зрение отличное! - доволен окотренер, как его в шутку называют в блогерских кругах.

Идея делать такую гимнастику онлайн вместе с подписчиками возникла неслучайно: молодой человек понял, что у монитора сейчас в режиме самоизоляции он проводит практически весь день. Да и большинство его знакомых сменило свою активную деятельность на виртуальную.

Теперь зарядка для глаз у самого Юрия и его почти восьмитысячной аудитории начинается каждый день в девять часов утра.

Эти несложные упражнения очень эффективны и занимают всего семь минут.

Зарядка для глаз

1. Быстро поморгать (20 раз).

2. Сильно зажмуриться (10 раз).

3. Легкий массаж круговыми движениями вокруг глаз. Восемь раз по часовой стрелке и восемь против.

4. Закрыть глаза, слегка нажать на веки (10 раз).

5. "Крест" открытыми глазами. Не поворачивая головы, глазами рисуем крест: вверх, вниз, влево, вправо (5 раз).

6. "Крест" закрытыми глазами. Не поворачивая головы, глазами рисуем крест. Вверх, вниз, влево, вправо (5 раз).

7. Круги. Смотрим на большой палец вытянутой правой руки. Рукой описываем круг по часовой стрелке. Все время следим за пальцем.

8. Круги. Смотрим на большой палец левой руки. Рукой описываем круг против часовой стрелки. Все время следим за пальцем.

9. Смотрим на свой нос две-три секунды. Потом на большой палец вытянутой руки (10 раз).

10. Упражнение 8 и 9 выполнить поочередно сперва одним глазом, потом другим.

11. "Пальминг". Выполняется сидя. Прямая спина, удобная поза. Складываем ладошки крест на крест. И закрываем глаза. Должно быть комфортно, чтобы глаза могли открываться, но, чтобы совсем не было просветов. Еще рекомендуется добавить психологическую составляющую - во время пальминга представлять перед глазами черный холст или черные предметы и мысленно их делать еще темнее. Это способствует релаксации глаз. В пальминге нужно сидеть три-пять минут.

"Здоровья вам и вашим глазам! - желает Юрий Корушев. - Присоединяйтесь ко мне онлайн в инстаграм @korushev ежедневно в 9 часов утра по московскому времени. Или делайте эти простые упражнения сами. Это поможет вам сохранить зрение".

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