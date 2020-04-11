Уральское НПО раскрыло подробности доставки космонавтов на МКС

В преддверии дня космонавтики в уральском НПО автоматики раскрыли подробности доставки космонавтов на МКС, состоявшейся 9 апреля с космодрома Байконур. Как пояснили на предприятии, это был первый пилотируемый пуск в этом году. Полет совершила модернизированная ракета-носитель "Союз-2.1а", систему управления которой разработали в Екатеринбурге.

- Пуск состоялся в 11:05:06 по московскому времени со стартового комплекса площадки №31 космодрома Байконур, - пояснили на предприятии. - Модернизированная ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно стартовала с кораблем "Союз МС-16". Раньше она выводила на орбиту только грузовые корабли и космические аппараты.

Через восемь минут полета корабль в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите. Сближение с МКС и причаливание к модулю "Поиск" российского сегмента проводилось в автоматическом режиме по четырехвитковой схеме. Стыковка точно по плану произошла через шесть часов после пуска.

Тестовый пуск ракеты-носителя, оснащенной цифровой системой управления разработки екатеринбургского НПО, состоялся в августе прошлого года. Но тогда полет проходил без экипажа - корабль "Союз МС" доставил на МКС антропоморфного робота "Федор".

9 апреля на "Союзе МС-16" к МКС отправились российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кессиди. Месяц назад они прибыли в Байконур из Звёздного городка и всё это время находились на карантине. После полета на орбиту им предстоит провести на МКС 196 дней.

- Первый пилотируемый пуск - это большое событие, к которому мы шли больше 20 лет, - пояснил генеральный директор НПОА Андрей Мисюра. - Все предыдущие пуски были только подготовкой к главному - ответственной миссии по доставке космонавтов на МКС.

Кстати, пилотируемый пуск стал 103-м в истории предприятия. Первая ракета-носитель "Союз-2.1а" с цифровой начинкой стартовала с космодрома Плесецк 8 ноября 2004 года. Для нее на предприятии разработали принципиально новую систему управления, в состав которой входил бортовой компьютер и гиростабилизированные платформы, позволяющие навести ракеты в нужную плоскость орбиты путем послестартового разворота.

Кроме того, разработчики предприятия предложили ввести в состав системы управления аппаратуру спутниковой навигации, которая позволила существенно повысить точность полета.

С тех пор ракета постоянно совершенствовалась, чтобы выполнить свою главную задачу - точную и безопасную доставку космического корабля с экипажем.