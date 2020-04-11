Роспотребнадзор ввел в Москве дополнительные меры по борьбе с COVID-19

Предписанием главного государственного санитарного врача по городу Москве Елены Андреевой в столице с 10 апреля введены дополнительные профилактические меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

В соответствии с ним большинство городских организаций до 19 апреля с должны ограничить или приостановить свою работу.

Продолжат деятельность только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ.

Всем организациям предписано соблюдать профилактические меры и проводить дезинфекцию помещений. Приостанавливаются строительные (ремонтные) работы, за исключением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов. Также временно приостанавливается работа каршеринга.