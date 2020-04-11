Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп распорядился оказать содействие Италии в борьбе с коронавирусом путем предоставления медикаментов, гуманитарной помощи и другого содействия, сообщает информагентство Reuters.

В меморандуме, направленном нескольким министрам кабмина, Трамп приказал принять надлежащие меры. В том числе, речь идет о создании полевых госпиталей и поставок предметов первой необходимости, а также предоставлении американским военнослужащим телемедицинских услуг.

"Италия является одним из ближайших и старейших союзников США, - говорится в служебной записке. - Пандемия COVID-19 унесла жизни более 18 тысяч человек, поставила большую часть итальянской системы здравоохранения на грань краха и угрожает глубокой рецессией".

В документе также отмечается, что США будут поощрять поставщиков для продажи продуктов и медицинских услуг, запрошенных итальянскими властями, за исключением тех, которые требуются для собственного ответа на пандемию. Кроме того, Агентство по международному развитию и Экспортно-импортный банк могут использовать имеющиеся полномочия для восстановления итальянской экономики.