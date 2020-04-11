Умер актер из "Госпиталя МЭШ" Тимоти Браун

Американский актер, певец и бывший игрок в американский футбол Тимоти "Тимми" Браун скончался на 83-м году жизни в субботу.

Как пишет THR, причиной смерти артиста, известного по ролям в сериале "Чертова служба в госпитале МЭШ" и полнометражном фильме, а также ленте "Нэшвилл", стали осложнения, вызванные старческой деменцией.

Подтверждение печальной информации получено от семьи покойного.

Тимоти Браун родился в Индиане, в Ричмонде, 24 мая 1937 года. Играл в американский футбол в Университете Болл в Манси, далее - в течение десяти лет за профессиональные команды. Известно, что Браун был одним из любимых игроков Сильвестра Сталлоне.

Who is Timothy Brown? 5 things about 82-year-old NFL player and actor dead – Gossipmantri https://t.co/gezAEF7WyV pic.twitter.com/CBKT27pFhO — Gossip Mantri (@GossipMantri) April 11, 2020

На экране Браун дебютировал в 67-м в сериале "Дикий, дикий запад", далее - фильмы и сериалы "Адам-12", "Миссия невыполнима", "Черный ствол", "Черное сердце", "Братья Динамит", "Радиоволна" - всего около сорока проектов.