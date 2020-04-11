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Рубрика: В мире

В Австрии с 14 апреля откроется розничная торговля

Текст: Александр Саможнев
Лондон. Фото: AP Photo/Frank Augstein Лондон. Фото: AP Photo/Frank Augstein
Лондон. Фото: AP Photo/Frank Augstein

В Австрии принято решение о частичном снятии ограничений в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом. С 14 апреля возобновит работу розничная торговля. По всей стране двери откроют около 14 300 магазинов, сообщает газета Kronen Zeitung.

Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
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Это соответствует 38 процентам торговых точек в стране, свидетельствует университет имени Йоганна Кеплера. На первых порах откроются магазины площадью менее 400 квадратных метра. Разделение на секторы с помощью искусственных преград не допускается. За это грозит штраф в размере 30 тысяч евро.

"Стремление к нормальности доминирует", - отметил аналитик розничной торговли Питер Шнедлиц. По его словам, из-за карантина каждый второй австриец не смог купить нужные товары. Шесть процентов из числа опрошенных покупателей готовы направиться за покупками после открытия торговых сетей.

Впервые после перерыва заработают садовые центры, автозаправочные станции и техцентры, автомойки, пункты ремонта велосипедов, ломбарды и скупка драгоценных металлов. Откроются также 140 из 403 спортивных магазинов. Однако по-прежнему сохраняется правило соблюдения социальной дистанции и ношения защитных масок.

Между тем ограничения в связи с коронавирусом сильно ударили по рынку труда. В Австрии впервые с 1946 года более полумиллиона человек потеряли работу. Прирост безработицы по сравнению с прошлым годом составил 52,2 процента. Больше всего пострадала туристическая отрасль, а также гастрономия. В целом безработица выросла на 4,7 процентных пункта до 12,2 процента. На 150 тысяч человек снизилось число лиц, работающих по найму. Кроме того, на 20,5 процента уменьшилось количество зарегистрированных доступных мест.

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