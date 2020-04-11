YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Перед этим оно было удалено с канала "RT на русском".

Причём причины решения вернуть ролик модераторы YouTube не объяснили, сообщает RT.

Видео с названием "Все ответы про коронавирус - от главврача спецбольницы" был создан в рамках спецпроекта "Эпидемия" Антона Красовского. Оно было опубликовано 20 марта и уже набрало более трёх миллионов просмотров.

Ранее сообщалось, что модераторы YouTube удалили ролик с видеохостинга как "недопустимый" и "нарушающий правила сообщества".