Актер Руперт Гринт готовится впервые стать отцом

Британский актер Руперт Гринт, получивший известность благодаря роли Рональда Уизли в фильмах о Гарри Поттере, и его спутница (а также коллега) Джорджия Грум сообщили о том, что ожидают прибавление в семействе.

Их представитель заявил в интервью газете The Mirror, что пара рада сообщить: они ждут ребенка и надеются на уважение неприкосновенности личной жизни.

Грум и Гринт встречаются на протяжении девяти лет, но широкой общественности стало известно об их отношениях только два года назад.

Джорджия Грум, как и Руперт Гринт, начала сниматься в юном возрасте, в ее послужном списке фигурируют эпизодические роли в сериалах "Чисто английское убийство" и "Льюис", в относительно недавнем прошлом она также появилась в ситкоме BBC под названием Up the Women.

Руперт Гринт принял участие в последние годы в сериалах "Городские легенды", "Большой куш", "По болезни", а также в мини-сериале BBC "Убийства по алфавиту" по знаковому роману Агаты Кристи. В настоящее время он задействован в сериале М. Найта Шьямалана "Дом с прислугой", второй сезон которого намечен к выходу в 2020-м.