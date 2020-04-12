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12.04.2020 11:20
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Associated Press: Президент США ищет "козлов отпущения"

Международное агентство Associated Press опубликовало материал, в котором отмечает: столкнувшись с эпидемией COVID-19, президент США Дональд Трамп использует стратегию "перекладывание ответственности". Это нужно для того, чтобы отвлечь внимание общественности от ошибок своего правительства, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: MANDEL NGAN / AFP Фото: MANDEL NGAN / AFP
Фото: MANDEL NGAN / AFP

В материале агентства, в частности, говорится, что в Белом доме обвинили, в первую очередь, СМИ, затем губернаторов-демократов, а также Китай, бывшего президента США Барака Обаму, федеральные контролирующие органы. А сейчас еще и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

В ходе противостояния активному распространению эпидемии COVID-19 президент Дональд Трамп использует знакомую политическую тактику: отвлечение внимания, отрицание и прямое обвинение других. Пытаясь "отдалить" Белый дом от непрерывно растущего числа погибших, Дональд Трамп нашел большое количество возможных "козлов отпущения". Он попытался отвлечь внимание людей от различных ошибок, сделанных его правительством. Критики считают ошибкой собственной администрации Трампа тот факт, что распространение коронавируса в Штатах до сих пор не замедлилось. Попытка переложить ответственность становится все более очевидной, ведь администрация столкнулась с серьезным кризисом в области здравоохранения всего за семь месяцев до новых выборов.

Список людей, которых обвиняет Дональд Трамп, длинный и постоянно меняется. Губернатора-демократа обвинили в неправильном управлении рисками на передовой линии, а СМИ сначала обвинили в муссировании угрозы вируса, а затем в непризнании принятых правительством ответных мер. Также обвинили руководителей различных ведомств в попытке "уронить" престиж Белого дома. Администрации бывшего президента Барака Обамы досталось за недостаточную подготовку.

Сначала Дональд Трамп не обвинял Китай, но позже предъявил претензии в "сокрытии" тревожных данных об эпидемии. И теперь ответственность за это несет ВОЗ, поэтому президент США пригрозил приостановить взносы в организацию.

По словам некоторых чиновников из Белого дома, в сложившейся неблагоприятной ситуации поиск виновных стал важной частью работы союзников президента.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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