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12.04.2020 20:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Электронный пропуск в Подмосковье можно оформить через приложение

Текст: Ирина Рыбникова

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что электронный пропуск для передвижения по области на транспорте можно оформить через мобильное приложение. "Для этого скачайте приложение СТОП Covid-19. Оно есть в Google Play и AppStore", - написал глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Фото: Александр Корольков/РГ
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Пропуска понадобятся жителям области уже со среды, 15 апреля. Ими должны пользоваться и те, кто ездит на общественном транспорте, и те, кто предпочитает передвигаться на личной машине. Для тех, кто намерен выйти на улицу пешком, пропуск пока не нужен.

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