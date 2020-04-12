Электронный пропуск в Подмосковье можно оформить через приложение

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что электронный пропуск для передвижения по области на транспорте можно оформить через мобильное приложение. "Для этого скачайте приложение СТОП Covid-19. Оно есть в Google Play и AppStore", - написал глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Пропуска понадобятся жителям области уже со среды, 15 апреля. Ими должны пользоваться и те, кто ездит на общественном транспорте, и те, кто предпочитает передвигаться на личной машине. Для тех, кто намерен выйти на улицу пешком, пропуск пока не нужен.