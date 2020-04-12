Хафтор Бьернссон, "Гора" из "Игры престолов", станет отцом

Как раз тот счастливый случай, когда, вопреки пословице, гора родила не мышь, а с честью продолжила род людской: 31-летний исландский спортсмен и актер Хафтор Бьёрнссон, носящий с гордостью титул "Сильнейший викинг мира", также известный ролью Григора "Горы" Клигана в "Игре престолов", и его жена Кесли Хэнсон ждут появления на свет ребенка.

Об этом жена Хафтора сообщила в своем аккаунте в Instagram:

Отметившиеся в комментариях желают супругам здоровья и благополучия, некоторые пишут в шутливой форме, что будут приветствовать появление "нового Тора" или "маленькой горки".

Декорации, на фоне которых сфотографировались Хафтор и Кесли, представляют собой антураж для праздника по случаю разглашения пола ребенка. И да, абсолютно верно, у пары появится мальчик, маленький Торчик, ну, или Хафторчик.