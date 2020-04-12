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12.04.2020 02:28
Рубрика: В мире

Коронавирус поставил под угрозу рынок наркотиков в Каталонии

Текст: Константин Волков

Пандемия коронавируса и последовавшая за ней приостановка большинства авиа-, морских и сухопутных рейсов привели к дефициту наркотиков в Каталонии, в первую очередь - в Барселоне. Об этом сообщает каталонское издание El Periodico со ссылкой на замначальника департамента криминальных расследований полиции Каталонии Рамона Чакона.

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По его словам, пандемия вынудила фактически прекратить поставки героина, кокаина и марихуаны, нарушив маршруты, которыми пользовались наркокурьеры. Например, героин доставляли в основном граждане Пакистана обычными пассажирскими авиарейсами.

Однако, с прекращением авиасообщения такая возможность практически исчезла. Что касается кокаина, который приходит в грузовых контейнерах на судах из Южной Америки, то спад морских коммерческих перевозок привел к дефициту этого вещества. По словам Чакона, у местных наркоторговцев пока еще есть запасы, но если карантин и экономический кризис продолжатся, это может привести к серьезным проблемам - качество продаваемого кокаина будет снижаться, а цена - расти.

Что касается марихуаны, которую традиционно выращивают в самой Каталонии, то экспортировать ее сейчас затруднительно из-за повышенного контроля на границах даже внутри стран ЕС, а торговля на улицах Барселоны фактически не приносит прибыли из-за отсутствия туристов и малого количество людей на улицах.

В мире Европа Испания Борьба с наркотиками

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