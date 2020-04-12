МИД РФ осудил попытки США переложить вину за пандемию на другие страны

В Министерстве иностранных дел России обеспокоены попытками ряда государств, в частности США, переложить ответственность за ухудшение эпидемиологической обстановки в пределах их границ на другие государства. На Смоленской площади также осуждают любые попытки дискредитации Всемирной организации здравоохранения.

"На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ. Полагаем, что именно так следует расценивать недавние громкие обвинения со стороны американского руководства в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая якобы "прозевала" опасное заболевание, а по мере развития пандемии неоправданно много внимания уделяла Китаю в ущерб другим странам", говорится в сообщении МИД РФ, размещенном в Facebook.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что подобные заявления не остаются без внимания, а по своей сути они являются несвоевременными и контрпродуктивными. "Особое недоумение они вызывают в свете принятых с участием американской стороны итоговом заявлении онлайн-саммита "Группы двадцати", а также консенсусной резолюции Генассамблеи ООН о глобальной солидарности в борьбе с коронавирусом, в которых признается центральная координирующая роль ВОЗ в противодействии распространению COVID-19", - отметили на Смоленской площади.

Российское ведомство также призвало избегать политизации ситуации вокруг пандемии, "представляющей собой глобальный вызов всему международному сообществу".