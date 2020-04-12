Онлайн-концерт Little Big посмотрели более трех миллионов человек

Российская группа Little Big, которая должна была представлять нашу страну на "Евровидении" этого года, отмененном из-за пандемии, дала вчера онлайн-концерт, который транслировался в "Яндекс.Эфире".

По слова фронтмена ансамбля Прусикина, с ними такое - впервые, поэтому было столь интересно.

Шоу посмотрели более трех миллионов человек. И Прусикин обратил на эти цифры внимание с энтузиазмом, поблагодарив зрителей. "Спасибо за то, что смотрели. Для нас это большая честь! Тем более эфир смотрело больше трех миллионов - это неслыханно!" - заявил фронтмен. Призывая поклонников соблюдать самоизоляцию, не покидать квартиру без острой необходимости, а если покидать, то лишь в маске и перчатках.

"Не хочется еще год или полгода сидеть на карантине", - расшифровал свою просьбу исполнитель.

Little Big основана в 2013 году в Санкт-Петербурге.