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Онлайн-концерт Little Big посмотрели более трех миллионов человек

Новости
    12.04.2020, 13:30
Текст:   Олег Усков
Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com
Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com

Российская группа Little Big, которая должна была представлять нашу страну на "Евровидении" этого года, отмененном из-за пандемии, дала вчера онлайн-концерт, который транслировался в "Яндекс.Эфире".

Фото: kinopoisk.ru
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По слова фронтмена ансамбля Прусикина, с ними такое - впервые, поэтому было столь интересно.

Шоу посмотрели более трех миллионов человек. И Прусикин обратил на эти цифры внимание с энтузиазмом, поблагодарив зрителей. "Спасибо за то, что смотрели. Для нас это большая честь! Тем более эфир смотрело больше трех миллионов - это неслыханно!" - заявил фронтмен. Призывая поклонников соблюдать самоизоляцию, не покидать квартиру без острой необходимости, а если покидать, то лишь в маске и перчатках.

"Не хочется еще год или полгода сидеть на карантине", - расшифровал свою просьбу исполнитель.

Little Big основана в 2013 году в Санкт-Петербурге.

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