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12.04.2020 00:55
Рубрика: В мире

Опрос: Премьера Баварии выдвигают на пост канцлера Германии

Текст: Александр Саможнев
Ситуация вокруг коронавируса является сегодня главной темой в Германии. Однако вопрос о преемнике канцлера Ангелы Меркель, который поведет за собой страну после пандемии, не теряет актуальности. Об этом свидетельствует представительный опрос, проведенный Институтом изучения общественного мнения YouGov по заказу информагентства DPA.

Согласно данным опроса, первое место в предпочтениях населения уверенно занял премьер-министр Баварии Маркус Сёдер. Порядка 27 процентов респондентов хотели бы, чтобы он возглавил консервативный блок ХДС/ХСС в борьбе за пост канцлера. За ним с большим отрывом следуют экс-председатель фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц (12 процентов), премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет (8), министр здравоохранения Йенс Шпан (7), а также представитель ХДС по вопросам внешней политики Норберт Реттген. Не определились со своим мнением 43 процента опрошенных. По оценкам экспертов, потенциальные избиратели оценили действия Сёдера в борьбе с коронавирусом, его организованность и административное руководство. На сегодня он выглядит предпочтительнее других кандидатов.

Фото: Reuters
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В конце февраля до кризиса с коронавирусом все выглядело иначе. По опросам Мерц возглавлял список потенциальных кандидатов на пост канцлера с одобрением респондентов на уровне 18 процентов, опережая Сёдера (12), Реттгена (11), Лашета (9) и Шпана с 7 процентами. Пандемия по-своему разложила карты в политическом пасьянсе Германии.

Примечательно, что Сёдер не горит желанием возглавить кабмин, несмотря на высокие рейтинги. "Вопрос о том, как пойдут дела в следующем году (парламентские выборы в Германии пройдут в 2021 году - прим. "РГ") вообще не имеет значения. У нас сильный канцлер, которого поддерживают в Баварии", - заявил политик информагентству DPA. По словам Сёдера, его больше волнует вопрос борьбы с коронавирусом и его последствиями. При этом поддержка Сёдера среди избирателей ХДС и ХСС составляет 38 процентов, Мерца (15), Лашета (14), Шпана (6) и Реттгена - 3 процента. Такой расклад сил имеет значение для предстоящего в декабре съезда ХДС.

Фото: AFP/Uta TOCHTERMANN
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Как показывает практика, ХДС играет первую скрипку в определении канцлера. От Христианского социального союза (ХСС) на эту должность претендовали Франц-Йозеф Штраус в 1980 и Эдмунд Штойбер в 2002 году. Однако они проиграли на выборах.

На фоне коронавируса 30 процентов респондентов пожелали, чтобы Ангела Меркель оставалась канцлером еще на один срок. Порядка 53 участников опроса выступили против этой идеи. В октябре 2018 года после ухода с поста председателя ХДС 65-летняя канцлер заявила, что не будет больше выставлять свою кандидатуру на выборах.

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