К концу апреля в Подмосковье развернут более 7 тысяч инфекционных коек

Более 7 тысяч инфекционных коек появятся в подмосковных больницах к концу апреля. 4,5 тысячи из них будут оснащены подачей кислорода и 600 - аппаратами для искусственной вентиляции легких, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Неделю назад мы говорили: надеемся, что эти койки будут пустыми. Сегодня видим - вероятность этого очень мала", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 1". По словам главы региона, больных коронавирусом становится все больше, у многих из них диагностируется пневмония средней и тяжелой форм.

Воробьев добавил, что сегодня в муниципалитетах Подмосковья полным ходом идет перепрофилирование больничных мощностей в инфекционные. Одновременно перепрофилируются 16 корпусов и отделений.