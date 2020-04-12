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12.04.2020 14:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

К концу апреля в Подмосковье развернут более 7 тысяч инфекционных коек

Текст: Ирина Рыбникова

Более 7 тысяч инфекционных коек появятся в подмосковных больницах к концу апреля. 4,5 тысячи из них будут оснащены подачей кислорода и 600 - аппаратами для искусственной вентиляции легких, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Неделю назад мы говорили: надеемся, что эти койки будут пустыми. Сегодня видим - вероятность этого очень мала", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 1". По словам главы региона, больных коронавирусом становится все больше, у многих из них диагностируется пневмония средней и тяжелой форм.

Воробьев добавил, что сегодня в муниципалитетах Подмосковья полным ходом идет перепрофилирование больничных мощностей в инфекционные. Одновременно перепрофилируются 16 корпусов и отделений.

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