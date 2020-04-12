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12.04.2020 21:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом

Текст: Любовь Проценко

Десять человек умерли от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У всех пациентов был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Фото: РИА Новости
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Возраст умерших - от 39 до 80 лет. 39-летний пациент плюс страдал гипертонией. Имели сопутствующие заболевания и другие умершие, в частности, сердечно-сосудистые: кардиомиопатию, последствия инфаркта, атеросклероз.

Штаб напоминает: дни по 30 апреля в России объявлены нерабочими. Это делается с целью остановить распространение коронавирусной инфекции. Городские власти обращаются к москвичам с просьбой оставаться дома. Выходить можно только для того, чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью, чтобы сходить в ближайший магазин или аптеку, погулять с собакой (не более 100 метров от дома), вынести мусор, а также добраться до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

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