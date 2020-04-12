В Москве стрелок из коммуналки сдался полиции

Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на юго-западе Москвы, сдался сотрудникам МВД.

Как сообщают источники ТАСС, полицейские уговорили его сложить оружие и открыть дверь. В результате инцидента никто не пострадал. Выяснилось, что скандал в коммуналке, где жил стрелок, возник из-за спорных квадратных метров. Соседи никак не могли их поделить, и дело дошло до конфликта. ГСУ СК по Москве начал проверку.

Напомним, что инцидент произошел в квартире на улице Воронцовские пруды. Один из участников жилищного спора начал стрелять в прибывших полицейских.