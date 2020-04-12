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Умер бывший руководитель Госфильмофонда Николай Бородачев

Новости
    12.04.2020, 21:54
Текст:   Олег Усков

Бывший руководитель Госфильмофонда России, организатор кинопроизводства Николай Бородачев скончался 11 апреля. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Мордовии. Там, на родине, кинематографист и будет похоронен.

Уточнено, что Бородачев, заслуженный работник культуры России и лауреат Государственной премии России, скончался после продолжительной болезни.

Глава Мордовии Владимир Волков направил телеграмму со словами соболезнования вдове кинематографиста, последние два года занимавшего пост первого заместителя председателя Союза кинематографистов России, а до этого более двадцати лет возглавлявшего Госфильмофонд России.

Николай Бородачев родился 22 июня 1948 года в Мордовии. После окончания технического училища, в семнадцать лет начал трудовую деятельность помощником киномеханика. В 1969-м окончил Ленинградский институт киноинженеров.

Как продюсер работал над фильмами "Снежный человек" и "Еще один год", документальными лентами "10 сантиметров жизни" и "Дмитриев" - о руководителе научных отделов Госфильмофонда Владимире Дмитриеве.

Награжден знаками "Отличник кинематографии СССР" и "Почетный кинематографист РФ".

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