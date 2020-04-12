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12.04.2020 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Корреспондент "РГ" вернулась из инфекционного госпиталя

Текст: Ирина Штерман (Иркутск)
Фото: Евгений Козырев/РГ Фото: Евгений Козырев/РГ
Фото: Евгений Козырев/РГ

Мы идем вместе с главным врачом иркутского Госпиталя ветеранов войн Игорем Деминым по опустевшим коридорам и смотрим, что уже сделано.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Ни разу за все время работы госпиталя, а нам в следующем году исполнится 25 лет, в этом здании не было такой тишины, - рассказывает главврач. - Обычно в коридорах и рекреациях слышны голоса, в холле кто-то телевизор смотрит, кто-то в библиотеку за книгой идет. А сейчас все пациенты отправлены по домам, четыре человека переведены долечиваться в Областной гериатрический центр. Буквально за неделю мы подготовили все для приема пациентов с коронавирусом.

Все помещения госпиталя, рассчитанного на 200 коек, разделили на "чистые" и "грязные". Продуманы маршруты, чтобы пути в помещения не пересекались. Сделано это для того, чтобы преградить путь инфекции. Даже центральный вход в госпиталь сейчас временно закрыт - сотрудники попадают в него через запасные входы. Центральный вход будет отдан для транспортировки больных.

Заходим в палаты - они в госпитале четырехместные и двухместные. Все чисто, кровати застелены одноразовым бельем, уютные шторы сняты, чтобы проще было проводить дезинфекцию. Полностью готова и реанимация - здесь существенно увеличилось количество аппаратуры.

Фото: Пресс-служба городской клинической больницы №1 Махачкалы
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- За последние дни мы получили много медтехники, - пояснил Игорь Демин. - Сейчас у нас девять аппаратов ИВЛ, шесть кислородных концентраторов, кислородная разводка есть во всех палатах. Кроме того, коллеги из областного онкодиспансера передали нам бронхоскоп и передвижную рентгеновскую установку. Но и это еще не все - оформляем документы на приобретение еще 40 аппаратов ИВЛ, 35 прикроватных мониторов, 35 вакуумных аспираторов, 40 инфузионных насосов, 70 масок для неинвазивной ИВЛ и 70 увлажнителей кислорода.

В госпитале развернуто два отделения для тяжелых больных, каждое рассчитано на 35 пациентов. В одном разместят пациентов, нуждающихся в инвазивной вентиляции легких, в другом - в неинвазивной (через маску без интубации или трахеотомии).

Аппаратура - это, конечно, хорошо, но медтехника без людей никого не вылечит. Готовы ли врачи и медсестры к работе в очень непростых условиях?

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
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- Все врачи и медицинские сестры на своих местах, в том числе два анестезиолога-реаниматолога, - подключается к разговору заместитель главного врача по медицинской части Любовь Бессонова. - Если будет нужно, на помощь придут специалисты из других медучреждений города - список кадрового резерва формирует региональное министерство здравоохранения. За время перепрофилирования абсолютно все врачи и медицинские сестры прошли обучение для работы в новых условиях на портале непрерывного медицинского образования, времени не теряем, изучаем протоколы лечения, советуемся с коллегами-инфекционистами. Настроение у всех рабочее, никто не паникует. У нас и психолог работает, помогает адаптироваться к непростым обстоятельствам.

Успели мы застать и тренировку врачей и медсестер - они проводятся эпидемиологом госпиталя каждый день. Отрабатываются маршрутизация пациентов, техника надевания защитных костюмов - все понимают, что от слаженности действий зависит очень многое, в том числе и безопасность самих врачей.

В "чистой" зоне предусмотрено жилье для медперсонала.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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- Работать в полной защитной амуниции - костюме, респираторе, очках, бахилах и перчатках - очень тяжело, поэтому больше четырех часов смена длиться не будет, - рассказала заведующая гериатрическим отделением госпиталя Светлана Брикова. - После этого людям надо прийти в себя - передохнуть, душ принять, вздремнуть, наконец, чтобы подготовиться к следующей смене. Для этого все готово - кровати застелены, душевые работают, холодильники для продуктов тоже. Готовить будут в пищеблоке - там все повара тоже в полной боевой готовности.

Все в госпитале в медицинских масках, недостатка в них нет. Есть и респираторы, и защитные костюмы, и перчатки, и средства для обработки рук.

- Когда мы начнем работать как инфекционный госпиталь, запас индивидуальных средств защиты, конечно, будет пополнен, - завершает разговор Игорь Демин. - Очень надеемся, что этот непростой период долго не продлится. Но ситуация меняется каждый день, понимаем, надо быть готовым ко всему.

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