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12.04.2020 09:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Порты Балтики не остановили свою работу и еще помогают с масками

Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)
Порты и грузовые терминалы на Балтийском море продолжают работать, несмотря на рекомендованный жителям Петербурга и Ленинградской области режим самоизоляции. Корреспондент "РГ" узнала, как в новых условиях обеспечивается повышенная безопасность сотрудников.
Фото: www.bronkagroup.ru Фото: www.bronkagroup.ru
Фото: www.bronkagroup.ru

Многофункциональный морской перегрузочный комплекс (ММПК) "Бронка" - единственный глубоководный порт Санкт-Петербурга, способный принимать суда длиной до 347 метров, шириной до 50 метров и осадкой до 13 метров. Он специализируется на перевалке контейнеров, накатных и генеральных грузов. В условиях пандемии весь персонал, не занятый в непосредственном производстве, переведен на работу в удаленном режиме.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Но для сотрудников, присутствие которых на рабочем месте необходимо, практически ничего не изменилось. "Вне зависимости от карантинных мероприятий на территории порта постоянно действует медицинский пункт, врачи и фельдшеры которого строго контролируют состояние здоровья работников, - рассказал "РГ" гендиректор компании "Бронка Групп" Никита Муров. - Мы следуем всем рекомендациям государственных органов по предотвращению распространения коронавируса: снабжаем персонал масками и перчатками, обеспечиваем посетителей и работников дезинфицирующими средствами. Дополнительно к обычной влажной уборке всех помещений проводится дезинфекция, а в некоторых - кварцевание".

Сложностей в работе самого порта пандемия не принесла. Другое дело, что наблюдается некоторая растерянность многих участников транспортного рынка, в том числе зарубежных компаний. Но и это преодолимо.

Крупнейший в европейской части России специализированный угольный терминал АО "Ростерминалуголь", который работает в порту Усть-Луга, тоже усилил защиту работников: все обеспечены респираторами и дезинфицирующими спреями в индивидуальной упаковке.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
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- На терминале работает медпункт, в котором медицинские работники проводят визуальный осмотр и термометрию каждого сотрудника предприятия перед заступлением на смену, - рассказали в компании. - На входе в административные здания температуру тела сотрудников дополнительно измеряют бесконтактные тепловизоры. Во всех офисных зданиях производится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, а автобусы, доставляющие сотрудников на терминал, дезинфицируются после каждого рейса.

При этом портовые компании заботятся не только о своих сотрудниках, но и о членах их семей, и о ситуации с распространением коронавируса в целом. Например, "Ростерминалуголь" приобрел для них респираторы - по 10 штук на семью. А "Бронка групп", бизнес которой не ограничивается только портовой деятельностью, перевела свой прядильно-ниточный комбинат на выпуск армированных ниток для медицинских масок.

- До конца апреля планируется выпустить более 200 миллионов метров белой нитки с различными физико-механическими показателями, чтобы обеспечить возможность ускоренного выпуска медицинских масок как передовым предприятиям, так и компаниям с не самым современным оборудованием, - уточнили в компании.

Кстати, в Ленинградской области сейчас проходит масштабная акция #добрыйсосед, к которой присоединяются не только отдельные волонтеры, но и целые компании. "Бронка" снабжает продуктами ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в регионе.

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