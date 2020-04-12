ВМФ России без огласки получил подводного разведчика

Центр судоремонта "Звездочка" передал Министерству обороны России океанографическое исследовательское судно (ОИС) проекта 20183 "Академик Александров".

- Церемония подъема флага прошла без особой огласки еще в марте, - сообщил ТАСС источник в судостроительной отрасли. Секретность мероприятия он объяснил тем, что "Академик Александров" построен по заказу Главного управления глубоководных исследований Минобороны (ГУГИ МО).

Исследовательское судно относится с вспомогательному флоту, не несет вооружения и построено на единой платформе, включающей также спасательный буксир и морской транспорт вооружений. ОИС отличается от них закрытым баком - его обшивка доходит до надстройки.

На "Академике Александрове" установлены два крана различной грузоподъемности, экипаж судна 65 человек, водоизмещение 5400 тонн. Благодаря установленной системе позиционирования, подруливающим устройствам и другому оборудованию ОИС имеет возможность оставаться над заданной точкой мирового океана, решая широкий круг задач.

Задачи и возможности ГУГИ, по заказу которого построено судно, столь же широки, сколь и засекречены. "Это настоящее подводное ЦРУ", - считает специалист по ВМФ, редактор журнала "Национальная оборона" Александр Мозговой.

По данным из открытых источников, помимо научных исследований принадлежащие управлению суда занимаются защитой от прослушивания подводных линий связи, подводной разведкой и подъемом с морского дна ценных для России артефактов.