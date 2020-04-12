На Кубани выявлен 31 новый случай заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае выявлен 31 подтвержденный случай COVID-2019 за минувшие сутки - рекордное число заболеваний с начала эпидемии для региона. В результате диагноз "коронавирус" на Кубани подтвердился уже у 169 человек, сообщили в краевом оперативном штабе.

Так, пять новых случаев зафиксировано в Лабинске, три - в Анапе, в том числе двое детей четырех и семнадцати лет. Одиннадцать заболевших добавилось в Краснодаре. По одному заболевшему выявлено в Курганинске, Усть-Лабинске, Новороссийске, Тимашевске, Туапсе, станицах Кавказской и Кущевской. Три случая заражения зафиксировано в Сочи и два в Тихорецке.

Сообщается, что один из новых заболевших приехал из Москвы. Остальные контактировали с теми, у кого ранее подтвердили COVID-19.

За все время в регионе от коронавируса погибли три пациента. Семеро сейчас находятся в тяжелом состоянии, а 28 человек уже выписали из больниц.

Ранее на Кубани продлили режим карантина в крае до 18 апреля. Однако, как пояснили в оперативном штабе Кубани, теперь с 10.00 до 16.00 можно передвигаться на автомобиле внутри городов и районов.