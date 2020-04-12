Новости

В Крыму начнут контролировать самоизоляцию по биллингу телефонов 12:09
Еврокомиссия: Изоляция пожилых людей может продлиться до конца года 12:08
Концертный директор рассказал о состоянии Татьяны Булановой в реанимации 12:07
Побег сбежавших из психбольницы в Иркутске попал на видео 11:56
ВМФ России без огласки получил подводного разведчика 11:42
В Подмосковье выявили еще 287 случаев заражения коронавирусом 11:38
На Кубани выявлен 31 новый случай заболевания коронавирусом 11:28
Из Сеула во Владивосток и Хабаровск вылетели более 220 россиян 11:17
В Москве почти половина заболевших младше 45 лет 11:17
В Гидромецентре сообщили о скором похолодании в ряде регионов России 11:11
В Ростове проверят больницу, где обнаружен коронавирус 11:07
Владельцы назвали главные "болячки" новой Lada 4х4 11:05
Власти Германии и Италии попросили своих граждан покинуть Бразилию 10:57
В Ленобласти нашли подпольный хостел с температурящими постояльцами 10:45
В Керчи и Симферополе выявили новые случаи заражения коронавирусом 10:40
Предпринимателям Ямала начали выплачивать компенсации 10:38
СМИ: "Тоттенхэм" продаст Кейна в "МЮ" за 250 млн долларов 10:33
Пушков: Гегемония США уходит в прошлое 10:18
Патриарх Кирилл в воскресенье отслужит торжественную литургию в Москве 10:13
В столице вылечились от коронавируса еще 188 человек 10:13
Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске 10:02
В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19 09:50
Зеленский заявил, что украинская власть устала от коронавируса 09:48
В Новосибирской области подтвердили еще 10 случаев COVID-19 09:45
Израиль перестал принимать иностранные авиарейсы 09:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
12.04.2020 11:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани выявлен 31 новый случай заболевания коронавирусом

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)

В Краснодарском крае выявлен 31 подтвержденный случай COVID-2019 за минувшие сутки - рекордное число заболеваний с начала эпидемии для региона. В результате диагноз "коронавирус" на Кубани подтвердился уже у 169 человек, сообщили в краевом оперативном штабе.

Так, пять новых случаев зафиксировано в Лабинске, три - в Анапе, в том числе двое детей четырех и семнадцати лет. Одиннадцать заболевших добавилось в Краснодаре. По одному заболевшему выявлено в Курганинске, Усть-Лабинске, Новороссийске, Тимашевске, Туапсе, станицах Кавказской и Кущевской. Три случая заражения зафиксировано в Сочи и два в Тихорецке.

Фото: Сергей Куксин/РГ
За сутки в России добавилось 2 186 заболевших COVID-19 в 52 регионах

Сообщается, что один из новых заболевших приехал из Москвы. Остальные контактировали с теми, у кого ранее подтвердили COVID-19.

За все время в регионе от коронавируса погибли три пациента. Семеро сейчас находятся в тяжелом состоянии, а 28 человек уже выписали из больниц.

Ранее на Кубани продлили режим карантина в крае до 18 апреля. Однако, как пояснили в оперативном штабе Кубани, теперь с 10.00 до 16.00 можно передвигаться на автомобиле внутри городов и районов.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Названы три способа получения цифрового пропуска для передвижения по Москве
Вирусолог Зуев назвал срок окончания эпидемии COVID-19 в России
Пушков: Гегемония США уходит в прошлое
Израиль перестал принимать иностранные авиарейсы
В Гидромецентре сообщили о скором похолодании в ряде регионов России
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ