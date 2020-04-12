На Среднем Урале начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции

За два дня с момента введения штрафов за нарушение режима самоизоляции на жителей Свердловской области и юрлиц было составлено пять протоколов. Материалы переданы из полиции в региональное министерство общественной безопасности - именно на него возложен контроль за соблюдением законодательства и составление протоколов об административном правонарушении. Сотрудники министерства отправят протоколы в суд, который вынесет решение по каждому конкретному случаю, сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

10 апреля в Свердловской области вступил в силу закон о финансовых санкциях за нарушение указа губернатора о мерах противодействия коронавирусной инфекции. Согласно этому документу, жителям рекомендуется покидать свое жилье только для покупок в ближайшем магазине и выноса мусора. Также можно выгуливать домашних животных, но не дальше, чем 100 метров от дома. В исключения попадают случаи экстренного обращения к докторам, прямой угрозы жизни и здоровью, а также работа на предприятиях, чья деятельность не ограничена на период самоизоляции. За нарушение указа граждан могут оштрафовать на 3-5 тысяч рублей. Юрлиц, работающих, вопреки запрету, - на 0,5-1 миллион рублей, должностных лиц - на 50-100 тысяч рублей.

- Штрафы введены не как какие-то карательные меры. Никто, конечно, не собирается хватать на улице первого встречного и составлять протокол", - пояснил в своем instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос, могут ли теперь родители навещать ребенка в больнице. - "Навещать, безусловно, можно. При этом лечебное учреждение по вашей просьбе может выдать справку о госпитализации ребенка".

Накануне на заседании оперштаба глава региона призвал министров и мэров еще раз объяснить уральцам, насколько опасно нарушение режима самоизоляции.

- Понимаю, что люди устали быть в изоляции, у кого-то появилось чувство успокоенности, ложное ощущение безопасности. Прошу вас, коллеги, объяснить землякам, что ничего еще не кончилось. Наоборот, следующие две-три недели будут самыми важными, самыми решающими в профилактике распространения коронавируса. Объясните людям, что массовые гуляния запрещены. Гулять - нельзя! Шашлыки - нельзя! Находиться дома. Прогулки - только до близлежащего магазина, - подчеркнул Куйвашев.