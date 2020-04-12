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12.04.2020 10:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Предпринимателям Ямала начали выплачивать компенсации

Текст: Михаил Пинкус (ЯНАО)

В Ямало-Ненецком автономном округе выплачены первые компенсации предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса. Выплаты в размере до 200 тысяч рублей входят в первый пакет мер поддержки бизнеса, сообщили в правительстве округа.

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- Получить выплату могут предприниматели социально ориентированной сферы, которые одними из первых столкнулись с ограничениями из-за распространения коронавируса. Это частные детские сады, организации дополнительного образования, фитнес-центры, организации, работающие в сфере досуга и развлечений и творческой деятельности, а также социальные предприятия, включенные в реестр по 209-ФЗ, - пояснили в правительстве.

Компенсации выплачивает окружное агентство "Мой бизнес". По словам его управляющего Евгения Жирнеля за поддержкой за последние три дня обратились более 30 предпринимателей из Лабытнанги, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда. Всего, по расчетам властей компенсацию получат не менее 100 предпринимателей и организаций.

Выплату можно оформить на компенсацию расходов, понесённых в 2019 году: оплату аренды или выкуп помещения, оплату коммунальных услуг, приобретение специализированного транспортного средства, оборудования, мебели, инвентаря, покупку франшизы или выплату роялти. Заявитель должен предоставить копии документов, подтверждающих понесенные расходы.

Подать заявку можно дистанционно по электронной почте: goy@mb89.ru или на сайте сохранибизнес89.рф. Подробности пояснят по телефону "горячей линии": 8 800 350 00 89.

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