Трех осиротевших медвежат доставили из Югры в челябинский приют

В Челябинском приюте диких животных и птиц "Спаси меня" - пополнение. Сегодня утром из Ханты-Мансийского округа туда доставили трех двухмесячных медвежат. Малыши потеряли мать и были сильно истощены, когда их нашли волонтеры, сообщил в воскресенье челябинский зоозащитник Карен Даллакян.

"Медвежат в приют привезли добровольцы из Тюмени. Волонтеры пробыли в дороге пятнадцать часов и проехали более четырехсот километров, чтобы доставить сирот к нам. Мишкам около двух месяцев - это два брата с сестрой", - рассказал Карен Даллакян на своей странице в социальной сети Facebook. - Сейчас медвежата находятся на карантине. В ближайшее время мы разработаем план по их возвращению в дикую природу".

По словам ветеринара, медвежат обнаружили сильно истощенными жители одного из поселков в Ханты-Мансийском автономном округе. По всей видимости, браконьеры убили медведицу и оставили ее потомство на произвол судьбы. К счастью, малышей вовремя нашли и передали волонтерам.