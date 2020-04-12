Новости

Кадыров: космонавты будут проходить часть подготовки в Чечне 15:25
На Среднем Урале начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции 15:21
На Дону медики получат дополнительные выплаты 15:20
Премьер Японии показал пример поведения в период самоизоляции 15:19
Режиссер Нобухико Обаяси умер от рака 15:15
К концу апреля в Подмосковье развернут более 7 тысяч инфекционных коек 14:57
МВД предупредило о новом мошенничестве, связанном с COVID-19 14:57
Голикова: 14-16 апреля станет понятно, прекратился ли в РФ рост заболеших 14:54
Песков назвал выгодоприобретателей договоренностей ОПЕК+ 14:51
Испанские рестораны начали придумывать меню ко дню избавления от COVID-19 14:45
Проституткам в Германии разрешили ночевать "на работе" из-за коронавируса 14:40
Путин утвердил членов Общественной палаты 14:27
В Приангарье задержаны сбежавшие пациенты психиатрической больницы 14:23
Умер легендарный пилот "Формулы-1" Стирлинг Мосс 14:22
Актер Руперт Гринт готовится впервые стать отцом 13:55
Трех осиротевших медвежат доставили из Югры в челябинский приют 13:48
Выздоровевших после COVID-19 в Германии превысило число заболевших 13:42
В Архангельске взорвался грузовик с водителем кабине 13:35
Онлайн-концерт Little Big посмотрели более трех миллионов человек 13:30
В Новгородской области грузовик протаранил магазин 13:18
В заполярном поселке Междуречье объявили ЧС по коронавирусу 13:10
Александр Друзь снова сыграет в "Что? Где? Когда?" 13:09
Медведев: Россия остается одним из лидеров в космических исследованиях 13:07
Глава минздрава Калмыкии вышел на работу в инфекционный госпиталь 13:07
В Курске умер первый пациент с коронавирусом 13:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
12.04.2020 13:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Трех осиротевших медвежат доставили из Югры в челябинский приют

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Челябинский приют диких животных и птиц "Спаси меня" Фото: Челябинский приют диких животных и птиц "Спаси меня"
Фото: Челябинский приют диких животных и птиц "Спаси меня"

В Челябинском приюте диких животных и птиц "Спаси меня" - пополнение. Сегодня утром из Ханты-Мансийского округа туда доставили трех двухмесячных медвежат. Малыши потеряли мать и были сильно истощены, когда их нашли волонтеры, сообщил в воскресенье челябинский зоозащитник Карен Даллакян.

Фото: Игорь Онучин/РИА Новости
Под Сочи дикие звери вышли на заповедные туристские тропы

"Медвежат в приют привезли добровольцы из Тюмени. Волонтеры пробыли в дороге пятнадцать часов и проехали более четырехсот километров, чтобы доставить сирот к нам. Мишкам около двух месяцев - это два брата с сестрой", - рассказал Карен Даллакян на своей странице в социальной сети Facebook. - Сейчас медвежата находятся на карантине. В ближайшее время мы разработаем план по их возвращению в дикую природу".

По словам ветеринара, медвежат обнаружили сильно истощенными жители одного из поселков в Ханты-Мансийском автономном округе. По всей видимости, браконьеры убили медведицу и оставили ее потомство на произвол судьбы. К счастью, малышей вовремя нашли и передали волонтерам.

Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков рассказал об интенсивной работе Путина в дистанционном режиме
Названы три способа получения цифрового пропуска для передвижения по Москве
Вирусолог Зуев назвал срок окончания эпидемии COVID-19 в России
Пушков: Гегемония США уходит в прошлое
Трамп объявил положение "масштабного бедствия" во всех 50 штатах США
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ