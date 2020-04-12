Режиссер Нобухико Обаяси умер от рака

Легенда японского кино, режиссер и сценарист, актер, композитор и продюсер Нобухико Обаяси скончался 10 апреля на 83-м году жизни в Токио. Об этом сообщил THR.

У кинематографиста в 2016-м году был диагностирован неоперабельный рак. Врачи давали режиссеру максимум несколько месяцев. Но он продолжал работать, сидя в инвалидном кресле.

Нобухико Обаяси родился 9 января 1938 года в Ономити, с раннего детства проявив себя множеством талантов - в рисовании, музыке, сочинительстве. Но самой большой любовью его были кино и анимация. Что вылилось в почти шесть десятков фильмов и множество телешоу.

Среди которых гордым особняком высится несказанно прекрасный сюрреалистический комедийный хоррор 1977 года "Дом" - его дебютный полный метр.

RIP to Hausu director Nobuhiko Obayashi. One of the craziest movies of all time. pic.twitter.com/XPbwOyiiw1 — Dave Scheidt (@DaveScheidt) April 10, 2020

Среди других работ мастера - "Приключения Косукэ Кандаити", "Девочка, покорившая время", "Пустеющий город", "Лето с призраками", "Дети самураев".

Последним фильмом режиссера стала фантастическая мелодрама "Лабиринты кинематографа", вышедшая в прошлом году.