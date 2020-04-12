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Режиссер Нобухико Обаяси умер от рака

Новости
    12.04.2020, 15:15
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/CriterionDaily Фото: twitter.com/CriterionDaily
Фото: twitter.com/CriterionDaily

Легенда японского кино, режиссер и сценарист, актер, композитор и продюсер Нобухико Обаяси скончался 10 апреля на 83-м году жизни в Токио. Об этом сообщил THR.

У кинематографиста в 2016-м году был диагностирован неоперабельный рак. Врачи давали режиссеру максимум несколько месяцев. Но он продолжал работать, сидя в инвалидном кресле.

Нобухико Обаяси родился 9 января 1938 года в Ономити, с раннего детства проявив себя множеством талантов - в рисовании, музыке, сочинительстве. Но самой большой любовью его были кино и анимация. Что вылилось в почти шесть десятков фильмов и множество телешоу.

Среди которых гордым особняком высится несказанно прекрасный сюрреалистический комедийный хоррор 1977 года "Дом" - его дебютный полный метр.

Среди других работ мастера - "Приключения Косукэ Кандаити", "Девочка, покорившая время", "Пустеющий город", "Лето с призраками", "Дети самураев".

Последним фильмом режиссера стала фантастическая мелодрама "Лабиринты кинематографа", вышедшая в прошлом году.

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