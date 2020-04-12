Новости

В Ленобласти нашли подпольный хостел с температурящими постояльцами 10:45
В Керчи и Симферополе выявили новые случаи заражения коронавирусом 10:40
Предпринимателям Ямала начали выплачивать компенсации 10:38
СМИ: "Тоттенхэм" продаст Кейна в "МЮ" за 250 млн долларов 10:33
Пушков: Гегемония США уходит в прошлое 10:18
Патриарх Кирилл в воскресенье отслужит торжественную литургию в Москве 10:13
В столице вылечились от коронавируса еще 188 человек 10:13
Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске 10:02
В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19 09:50
Зеленский заявил, что украинская власть устала от коронавируса 09:48
В Новосибирской области подтвердили еще 10 случаев COVID-19 09:45
Израиль перестал принимать иностранные авиарейсы 09:23
Тест: Как хорошо вы знаете мультфильмы Константина Бронзита? 09:00
В Корее не могут вылечить женщину, спровоцировавшую вспышку COVID-19 08:45
Посольство: Японию покинули более 170 россиян 08:35
Москвичи без мобильника и интернета получат пропуск по телефону 08:12
Адвокат Ассанжа заявила, что он отец ее детей 07:55
Российскому авторынку поставили страшный диагноз 07:45
COVID-19 продуцирует в пять раз больше патогенов, чем другие вирусы 07:20
В США количество погибших от коронавируса превысило 20 тысяч человек 07:10
В Хабаровском крае губернатор отправил на карантин село Богородское 06:49
Онколог объяснил связь между курением и коронавирусом 06:45
Шесть человек получили ранения на вечеринке в Калифорнии 06:35
В Амурской области школьника убило током 06:25
Вирусолог Зуев назвал срок окончания эпидемии COVID-19 в России 06:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
12.04.2020 10:33
Рубрика: Спорт

СМИ: "Тоттенхэм" продаст Кейна в "МЮ" за 250 млн долларов

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA-EFE/NEIL HALL Фото: EPA-EFE/NEIL HALL
Фото: EPA-EFE/NEIL HALL

Руководство "Тоттенхэма" намерено принять предложение от "Манчестер Юнайтед" о продаже нападающего сборной Англии по футболу Харри Кейна, сообщает Daily Mail. По сведениям издания, манкунианцы готовы приобрести его за 250 миллионов долларов.

Фото: EPA-EFE/STR
"Реал" не намерен приобретать Криштиану Роналду

Отмечается, что "шпоры" готовы отпустить своего лидера, чтобы покрыть долги, которые из-за строительства нового стадиона составляют почти 800 млн долларов. Клуб также должен более ста млн за трансферы футболистов.

У руководства "Тоттенхэма" пока нет других вариантов погашения всех этих задолженностей, кроме как продать нескольких ведущих игроков. Тем более что если из-за пандемии коронавируса сезон не будет доигран, то "шпоры" лишатся средств за телетрансляции и доходы от спонсоров. Поэтому клуб рассматривает вариант, по которому придется расстаться с лучшим бомбардиром команды и основным нападающим сборной Англии Харри Кейном.

Если сделка состоится, то она станет рекордной по сумме трансфера в истории профессионального футбола.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Манчестер Юнайтед" Футбольные трансферы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Названы три способа получения цифрового пропуска для передвижения по Москве
Вирусолог Зуев назвал срок окончания эпидемии COVID-19 в России
Трамп объявил положение "масштабного бедствия" во всех 50 штатах США
В Кремле не исключили возможного переноса Парада Победы
Полиция увеличит число патрулей во всех районах столицы
Видео: Испанский лыжник покорил горы, не выходя из дома
Шарапова сообщила болельщикам свой номер телефона