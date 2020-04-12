Новости

Фото: внебрачный сын Шварценеггера повторил знаменитую позу отца 16:47
Marvel раскрыла незамеченную фанатами отсылку из "Мстителей: Финал" 16:05
Нил Гейман опубликовал удаленные сцены из эпизода "Доктора Кто" 15:49
Режиссер Нобухико Обаяси умер от рака 15:15
Актер Руперт Гринт готовится впервые стать отцом 13:55

Умер Александр Тимофеевский-младший

Новости
    12.04.2020, 16:21
Текст:   Олег Усков
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

На 62-м году жизни скончался публицист и кинокритик Александр Тимофеевский-младший. Об этом в своем Facebook сообщила писательница и телеведущая Татьяна Толстая.

"Случилось ужасное. Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер. Господи! Возьми его к себе, прижми к сердцу, утешь, утри слезы! А мои уж не утрешь", - гласит пост Толстой.

Причина смерти литератора не названа.

Александр Тимофеевский родился 14 августа 1958 года в Москве. Отец - писатель, замечательный советский сказочник и поэт Александр Тимофеевский, автор слов, среди прочего, к легендарной песенки Крокодила Гены "Пусть бегут неуклюже" из мультфильма "Чебурашка".

В 1985 году Тимофеевский-мл. закончил киноведческий факультет ВГИКа и начал карьеру кинокритика, публикуясь в изданиях "Московские новости", "Столица", "КоммерсантЪ", "Искусство кино", "Известия", других.

Новости

Онлайн-концерт Little Big посмотрели более трех миллионов человек 13:30
Концертный директор рассказал о состоянии Татьяны Булановой в реанимации 12:07
СМИ сообщили об экстренной госпитализации певицы Татьяны Булановой 11.04.2020
Актриса фильмов ужасов Хилари Хит умерла от коронавируса 11.04.2020
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
"Маша и Медведь" в новой серии расскажут про самоизоляцию 11.04.2020
Дочь Охлобыстина поборола коронавирус 11.04.2020
Муцениеце заявила, что Прилучный выгнал ее с детьми из дома 10.04.2020
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ GossipMantri
Умер актер из "Госпиталя МЭШ" Тимоти Браун 11.04.2020
Умер актер из "Человеческой многоножки" и "Лексса" Дитер Лазер 10.04.2020
Умер актер Сергей Комаров 09.04.2020