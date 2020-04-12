Умер Александр Тимофеевский-младший

На 62-м году жизни скончался публицист и кинокритик Александр Тимофеевский-младший. Об этом в своем Facebook сообщила писательница и телеведущая Татьяна Толстая.

"Случилось ужасное. Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер. Господи! Возьми его к себе, прижми к сердцу, утешь, утри слезы! А мои уж не утрешь", - гласит пост Толстой.

Причина смерти литератора не названа.

Александр Тимофеевский родился 14 августа 1958 года в Москве. Отец - писатель, замечательный советский сказочник и поэт Александр Тимофеевский, автор слов, среди прочего, к легендарной песенки Крокодила Гены "Пусть бегут неуклюже" из мультфильма "Чебурашка".

В 1985 году Тимофеевский-мл. закончил киноведческий факультет ВГИКа и начал карьеру кинокритика, публикуясь в изданиях "Московские новости", "Столица", "КоммерсантЪ", "Искусство кино", "Известия", других.