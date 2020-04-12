Умер легендарный пилот "Формулы-1" Стирлинг Мосс

Легендарный гонщик Стирлинг Мосс, выступавший в "Формуле-1", умер в воскресенье в возрасте 90 лет. Об этом сообщается на официальном сайте "королевских гонок".

О причинах случившегося не говорится. Известно лишь, что в январе 2018 года британец отказался от участия в публичных мероприятиях.

Мосс считается одним из талантливейших пилотов в истории "Формулы-1", хотя ему так и не удалось стать чемпионом мира. При этом гонщик четырежды завоевывал звание вице-чемпиона. Кроме того, он побеждал в легендарной гонке "24 часа Ле-Мана".

За свою карьеру Мосс провел 529 гонок и выиграл 212 из них. На этапах "Формулы-1" он выступал 66 раз и одержал 16 побед. Свои выступления британец завершил в 1962 году из-за аварии в Гудвуде, в результате которой он месяц находился в коме.