В Москве привлекли к ответственности 30 нарушителей карантина

С момента ужесточения ответственности 30 нарушителей карантина привлечены к административной ответственности в столице. Такую информацию предоставило журналистам Объединение административно- технических инспекций Москвы. Они все помещены на принудительное лечение в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево.

Штрафуют в первую очередь москвичей, у которых коронавирус протекает в легкой форме, и им разрешено лечиться дома. Во время лечения больные обязаны находиться под пристальным наблюдением врачей. На это они подписывают свое согласие по соблюдению строгого домашнего карантина. Тем не менее за минувшие сутки в городе зафиксированы четыре нарушения режима этими людьми.

Всем нарушителям оформлены постановления о штрафе, и все они доставлены в специально оборудованные обсервационные центры для дальнейшего лечения. Всем дополнительно разъяснили последствия нарушения карантина и рассказали о предусмотренной ответственности.