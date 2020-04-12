Журнал Nature извинился за использование названия "уханьский вирус"

Журнал 7 апреля опубликовал статью, в которой принес извинения за использование названия коронавируса, связанного с географическим местом. На второй день журнал разместил такой же контент в своем зарубежном социальном аккаунте. Через день опубликовал на официальном общедоступном аккаунте в китайских WeChat и Weibo эту статью, которая была переведена на китайский язык.

Автор статьи напомнил, что, когда все страны и регионы мира прилагают усилия для предотвращения распространения коронавируса, президент США Дональд Трамп неоднократно связывал новый вирус с Китаем. Сын президента Бразилии, депутат Эдуарду Болсонару, считает, что Китай виноват во вспышке коронавируса. Кроме того, политики некоторых стран, включая Великобританию, также заявили, что Китай должен нести ответственность за распространение инфекции.

"То, что некоторые люди упрямо связывают вирус с какой-то конкретной местностью, безответственный акт, который необходимо немедленно пресечь", - говорится в журнале Nature. В нем также отмечается, что в феврале этого года эпидемиолог из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Адам Кучарски в своей книге "Правила заражения" напомнил, что, согласно историческим фактам, пандемия может привести к стигматизации некоторых этнических групп, поэтому каждый из нас должен проявлять осторожность. По мнению авторов статьи в Nature, стигматизация вызовет тревожность и другие негативные последствия.

После публикации этой статьи многие онлайн-пользователи из разных стран заявили, что стигматизацию следует немедленно прекратить. По их словам, возникновение вируса не связано с географическим названием и каждый должен обратить внимание на свои высказывания. Некоторые из них одобрили тот факт, что журнал принес извинения за использование неофициального названия коронавируса, связанного с географическим названием.

На фоне быстрого распространения эпидемии большинство стран и регионов мира прилагают совместные усилия для предотвращения распространения инфекции и выступают против стигматизации. 28 февраля исполнительный директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что, прежде всего, следует определить источник возникновения вируса, чтобы его контролировать и предотвратить повторное заражение, а не обвинять кого-либо. В тот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал главными врагами в борьбе с вирусом страх, слухи и стигматизацию.

Британский авторитетный медицинский журнал The Lancet 13 февраля опубликовал совместную статью 16 ученых в области здравоохранения, которые выразили решительное противостояние стигматизации. Ученые призвали содействовать международному противоэпидемическому сотрудничеству. В статье указывается, что ни при каких обстоятельствах здоровье граждан и внешняя политика страны не должны основываться на расизме или ксенофобии и не должны быть направлены против китайского народа и народов других азиатских стран. "Однако на данный момент именно это и происходит", - отмечается в статье.

Главный редактор научного журнала The Lancet 9 апреля Ричард Хортон предупредил, что при распространении эпидемии все должны быть рациональными и пытаться сосуществовать с другими, в противном случае в конечном итоге победит сам вирус. То, что журнал Nature трижды приносил извинения за использование неофициального названия коронавируса, - рациональный подход к происходящему, который будет способствовать победе над инфекцией.