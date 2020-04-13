14 апреля - видеоинтервью на тему: "Коронавирус: изменения в банковском законодательстве"

Разговор будет о кредитных каникулах, о том, почему увеличились лимиты по кредитным каникулам только для ипотеки, а по всем остальным видам кредитования остались такими низкими? Нужно ли их увеличить и почему? Какое число заемщиков обратится за кредитными каникулами из-за ситуации с вирусом? Скольким из них откажут? Может ли Банк России пойти в конце апреля на снижение ключевой ставки? Что такой шаг может дать в текущей ситуации экономике и финансовому сектору? Обо всем этом и многом другом - в интервью Анатолия Геннадиевича Аксакова.

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