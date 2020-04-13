АСИ: Хотим обеспечить всех школьников необходимой техникой для учебы

Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило о старте всероссийской благотворительной акции "Помоги учиться дома", организаторами которой также выступают Минпросвещения и партия "Единая Россия". Акция призвана помочь школьникам по всей стране с компьютерной техникой.

"По разным оценкам, до 30% школьников оказались не готовы к дистанционному формату обучения. Главная причина - отсутствие компьютеров и ноутбуков. Это проблема даже для тех семей, где учится один ребенок. А представьте масштаб трудностей, когда школьников двое или больше. Многим детям приходится пользоваться смартфоном, а у некоторых и такой роскоши нет, - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. - Мы хотим обеспечить школьников по всей стране необходимой техникой для обучения в режиме онлайн".

Стать участником акции может любой житель страны или организация, готовые безвозмездно поделиться новыми или использованными компьютерами с нуждающимися семьями. Для реализации такого масштабного проекта создается специальный штаб.

АСИ будет отвечать за общую координацию и работу с партнерами. Министерство просвещения с помощью педагогов из всех 42 тысяч школ России наладит контакт с каждой нуждающейся семьей, соберет потребности на уровне каждого региона, кто и где реально нуждается в поддержке. Полученные данные будут переданы в штаб акции. "Единая Россия" возьмет на себя задачу организации сбора оборудования и распределения собранной техники по всей стране.

Уже сейчас работает сайт помогиучитьсядома.рф, где можно оставить заявку на участие в акции. После этого на связь выйдут представители штаба и подскажут, как можно подключиться к акции. Заявки от семей, в которых детям нужна техника, будут собирать школы. Важно, что вся техника перед отправкой в семьи пройдет необходимую санитарно-гигиеническую обработку.