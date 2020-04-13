Новости

Производство антисептиков в России за месяц выросло в шесть раз 09:42
Житель Перми осужден за вымогательство денег у автовладельцев 09:42
Пенсионер в Москве установил мобильное приложение за 1,2 млн рублей 09:32
Кубань попала в тройку регионов РФ с самым большим числом преступлений 09:30
Баскетболисту НБА поступали смертельные угрозы после заражения COVID-19 09:27
На Южном Урале откроют мастерские, парикмахерские и садовые магазины 09:25
Названы регионы России, где увеличилось число рабочих мест 09:16
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски 09:10
В столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности 09:05
ЗИЛ с самолетным двигателем: предшественник вездехода "Синяя птица" 09:02
В Роспотребнадзоре объяснили, как вернуть деньги от зарубежных компаний 09:00
В Уфе у 52 пациентов закрытой на каратин больницы подтвердили COVID-19 08:58
Шесть человек погибли в результате стихийного бедствия на юге США 08:41
Из Диснейленда во Флориде будут уволены все 43 тысячи сотрудников 08:29
В США от COVID-19 скончался известный миллиардер 08:20
Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на юго-западе Москвы 08:10
Перспективы восстановления туристического рынка обсудили в Москве 08:00
Видео: водитель и грузчик "танцем" пытаются опустить машину на колеса 08:00
Врачи дали советы страдающим от проблем с кишечником в период COVID-19 07:40
В Сбербанке рассказали о новых видах мошенничества на фоне коронавируса 07:35
Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции 07:31
Приамурью ошибочно приписали 11 больных коронавирусом 07:25
Эрдоган не стал увольнять главу МВД Турции после беспорядков в стране 07:17
На Камчатке в два раза увеличилось число зараженных COVID-19 07:07
Президент Эквадора вдвое урезал зарплаты министрам в связи с COVID-19 07:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
13.04.2020 09:27
Рубрика: Спорт

Баскетболисту НБА поступали смертельные угрозы после заражения COVID-19

Текст: Максим Домчев

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Юта Дзаз" Руди Гобер рассказал, что ему начали угрожать после того, как он заразился COVID-19.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Антонов: Единая лига ВТБ правильно поступила, досрочно завершив сезон

Именно после того, как француз Гобер сдал положительный тест на коронавирус, сезон в НБА был приостановлен. До этого центровой "Юты" на пресс-конференции шутил про пандемию заболевания, потрогал все микрофоны представителей СМИ. Позже ему пришлось извиняться за глупое поведение.

В интервью изданию The Salt Lake Tribune Гобер рассказал о том, как ему поступали угрозы.

"Мне угрожали смертью, - сообщил Гобер. - Мне много чего поступало, но я был горд тем, что помог другим людям и предотвратил их от заражения. Руководство НБА сработало оперативно, приостановив чемпионат".

После Гобера заразился и его партнер по команде Донован Мителл. Сообщалось, что после этого они перестали общаться. Однако француз заверил, что они поговорили и былые проблемы остались позади.

Спорт Баскетбол Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Первую партию танков Т-90М "Прорыв" передали в войска
Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции
Названы три способа получения цифрового пропуска для передвижения по Москве
В Сбербанке рассказали о новых видах мошенничества на фоне коронавируса
Видео: Испанский лыжник покорил горы, не выходя из дома
Шарапова сообщила болельщикам свой номер телефона