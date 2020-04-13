Баскетболисту НБА поступали смертельные угрозы после заражения COVID-19

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Юта Дзаз" Руди Гобер рассказал, что ему начали угрожать после того, как он заразился COVID-19.
Именно после того, как француз Гобер сдал положительный тест на коронавирус, сезон в НБА был приостановлен. До этого центровой "Юты" на пресс-конференции шутил про пандемию заболевания, потрогал все микрофоны представителей СМИ. Позже ему пришлось извиняться за глупое поведение.
В интервью изданию The Salt Lake Tribune Гобер рассказал о том, как ему поступали угрозы.
"Мне угрожали смертью, - сообщил Гобер. - Мне много чего поступало, но я был горд тем, что помог другим людям и предотвратил их от заражения. Руководство НБА сработало оперативно, приостановив чемпионат".
После Гобера заразился и его партнер по команде Донован Мителл. Сообщалось, что после этого они перестали общаться. Однако француз заверил, что они поговорили и былые проблемы остались позади.
Rudy Gobert a few days ago poking fun at the Coronavirus panic. Today he tested positive for the coronavirus, per @ShamsCharania pic.twitter.com/lckIRhhK1S— Reese Waters (@reesewaters) March 12, 2020