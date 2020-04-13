Белый дом недоволен "Голосом Америки"

В Белом доме отметили, что "Голос Америки" ежегодно тратит около 200 миллионов долларов средств, полученных за счет доходов по налогам, однако зачастую представляет "интересы американских врагов, а не американских граждан". Например, в одном из репортажей было сказано, что закрытие Уханя на карантин было эффективной противоэпидемической мерой, которой воспользовались во многих странах. В день открытия Уханя "Голос Америки" на своем аккаунте в Твиттере разместил видео праздничного светового шоу в городе. Но больше всего Белый дом возмутило то, что 1 апреля на сайте "Голоса Америки" были опубликованы две схемы динамики летальных исходов - в Китае и США, под которыми было написано: "По числу жертв от коронавируса США превзошли Китай".

Почему Белый дом выразил такое недовольство по поводу статистики? Разве "Голос Америки" представил недостоверные данные? Фактически еще до того, как "Голос Америки" опубликовал эти схемы, Университет Джонса Хопкинса опубликовал данные о том, что число случаев заболевания в США перевалило за 184 тысячи, а число летальных исходов составило 3721, превысив те же данные по Китаю. Обвинения в том, что Китай скрывает истинные данные о коронавирусе, звучат крайне неубедительно.

Во-первых, с самого начала эпидемии Китай принял активные противоэпидемические меры, вовремя проинформировав обо всем мировое сообщество. Официальные статистические данные Китая цитировал Университет Джонса Хопкинса. Что же касается США, то 2 марта в центре по контролю за заболеваниями в США (CDC) сообщили о приостановке публикации числа сдавших анализы на коронавирус и летальных исходов. Американская интернет-аудитория обрушилась с критикой на правительство, обвиняя власти в "сокрытии эпидемических данных". Кроме того, Китай активно делится противоэпидемической информацией со всеми странами, информационные каналы открыты для всех, включая США.

3 января Китай официально начал ввести режим регулярного обмена информацией с американской стороной. 4 января глава центра по контролю за инфекционными заболеваниями Китая в телефонном разговоре с американским коллегой рассказал о противоэпидемической ситуации в КНР. 27 января глава Госкомитета по делам здравоохранения Ма Сяовэй по инициативе американской стороны провел телефонную беседу с министром здравоохранения и социальной сферы США Алексом Азаром, представив ему последнюю информацию о противоэпидемической работе. В феврале эксперты американского центра по контролю за инфекционными заболеваниями и государственного НИИ здравоохранения США в составе группы специалистов ВОЗ провели 9-дневгую инспекцию в Китай.

Это говорит о том, что Китай в полной мере обеспечил прозрачность информации. Обвинения Китая в отсутствии прозрачности данных служат благодатной почвой для политических махинаций некоторых американских политиков. Ведь они используют коронавирусную инфекцию, чтобы нажить себе политический капитал, а ведь это намного проще, чем заниматься спасением людей.