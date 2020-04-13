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13.04.2020 14:19
Рубрика: Общество

Дети смогут передвигаться по Москве только с родителями

Текст: Сергей Бабкин

Дети до 14 лет могут передвигаться по Москве без пропуска, но в сопровождении родителей. Это уточнение в эфире "России-1" сделал глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Он напомнил, что дети всех возрастов, как и взрослые, обязаны соблюдать самоизоляцию. "Однако если они будут перемещаться в рамках указа, то их должны сопровождать родители, - объяснил Лысенко. - Взрослые оформляют пропуск, исходя из своих целей".

Иными словами, прогулки по Москве с детьми ввиду опасности COVID-19 запрещены. Однако родители могут брать с собой ребенка, скажем, в поликлинику или на дачу.

Общество Семья и дети Происшествия Правосудие Охрана порядка Распространение коронавируса COVID-19

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