Дети смогут передвигаться по Москве только с родителями

Дети до 14 лет могут передвигаться по Москве без пропуска, но в сопровождении родителей. Это уточнение в эфире "России-1" сделал глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он напомнил, что дети всех возрастов, как и взрослые, обязаны соблюдать самоизоляцию. "Однако если они будут перемещаться в рамках указа, то их должны сопровождать родители, - объяснил Лысенко. - Взрослые оформляют пропуск, исходя из своих целей".

Иными словами, прогулки по Москве с детьми ввиду опасности COVID-19 запрещены. Однако родители могут брать с собой ребенка, скажем, в поликлинику или на дачу.