ЕАЭС решил бороться с эпидемией совместно

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в целом одобрили стратегию интеграции до 2025 года. Нерешенные вопросы правительства попробуют согласовать в ближайшие недели. Пока для организации важное значение приобретают совместные действия по преодолению пандемии коронавируса и созданию условий для последующего экономического роста.

В пятницу премьер-министры стран союза вышли на видеосвязь, чтобы провести в вынужденном новом формате Евразийский межправительственный совет. К рабочим вопросам экономической интеграции добавились сложности, вызванные распространением коронавирусной инфекции. "Проблемы у всех стран очень схожие, поэтому важно в такой ситуации быть вместе и, конечно, информировать друг друга о принятых и планируемых мерах по сохранению макроэкономической стабильности и торговле товарами в рамках союза", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила комплекс мер по борьбе с коронавирусом и поддержке экономик государств. "Приоритетная задача - это защита жизни и здоровья граждан наших стран", - подчеркнул российский премьер. Освобождены от уплаты ввозных таможенных пошлин такие товары, как средства дезинфекции и индивидуальной защиты, реагенты, необходимые для диагностики, медицинское оборудование. Одновременно введен временный коллективный запрет на вывоз этих товаров. Принятие опережающих мер позволит сгладить пик заболеваемости, уверен глава правительства. "Надо позаботиться, чтобы государства "пятерки" были полностью обеспечены всеми нужными для борьбы с инфекцией лекарствами, медицинскими изделиями, расширять тестирование на коронавирус", - указал Мишустин. Россия помогает тем, что отправляет другим странам союза тест-системы для диагностики.

Проект стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года в целом получил одобрение, сообщил председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. Нерешенными остались несколько пунктов. Один касается автомобильных перевозок: будут созданы группы высокого уровня, чтобы в течение двух недель найти подходы к регулированию этих вопросов. Второй касается цен на газ и тарифов на его транспортировку. Министерствам энергетики даны две недели, чтобы найти приемлемое для всех участников решение.

Премьер-министры намерены уже 23 апреля снова выйти на связь, чтобы обсудить эти темы, поскольку итоговый проект стратегии необходимо представить на утверждение президентам. Высший Евразийский экономический совет запланирован на 19 мая. Но главы государств собираются уже в ближайшее время - 14 апреля - в режиме видеоконференции обменяться мнениями о положении в мире и договориться о дальнейших шагах, в том числе в сфере занятости, развития малого и среднего бизнеса.