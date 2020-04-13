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13.04.2020 12:00
Рубрика: Легковые авто

Ford не сможет выпустить внедорожник Bronco вовремя

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Мировая премьера возрождённого Ford Bronco должна была состояться в этом месяце на автосалоне в Нью-Йорке, который перенесли на август. И в ситуации с внедорожником это точно к лучшему.

Как сообщает Automotive News со ссылкой на дилеров марки, отложена не только премьера новинки, но и перенесён её выход на рынок.

Фото: Пресс-служба Ford.
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Первые Ford Bronco должны были сойти с конвейера завода в Мексике 13 июля, но планы были нарушены карантинным режимом, на который отправилась практически вся мировая автомобильная промышленность. Выпуск внедорожника перенесён на 7 сентября, но в нынешних условиях все даты являются условными. В представительстве Ford эту информацию никак не прокомментировали.

Предполагается, что Ford Bronco будет представлен в конце августа, в рамках перенесённого автосалона в Нью-Йорке. Сначала дебютирует компактная версия модели, а в 2021 году следует ожидать выхода большого внедорожника.

Ранее "РГ" публиковала фото Ford Bronco. Как и ожидалось, модель стилизована под оригинальный Bronco, выпускавшийся с 1966 по 1977 годы.

Фото: www.broncosportforum.com
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