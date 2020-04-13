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13 апреля 2020 г.

Приказ Федеральной таможенной службы от 04.03.2020 г. № 237 "О признании утратившим силу приказа ФТС России от 15 июня 2011 г. № 1243 "Об утверждении Порядка осуществления таможенными органами действий, связанных с выдачей разрешения на переработку товаров для внутреннего потребления, а также порядка отзыва и аннулирования разрешения на переработку товаров для внутреннего потребления"

Дата подписания 4 марта 2020 г.
Опубликован 13 апреля 2020 г.

Зарегистрирован 09.04.2020 г. № 58037

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 10.04.2020 г.

Вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Министерства финансов Российской Федерации об утверждении порядка выдачи разрешения на переработку товаров для внутреннего потребления, отзыва, аннулирования, восстановления разрешения на переработку товаров для внутреннего потребления, формы заявления на переработку товаров для внутреннего потребления и порядка ее заполнения, формы разрешения на переработку товаров для внутреннего потребления и порядка ее заполнения, формы заявления о внесении изменений в разрешение на переработку товаров для внутреннего потребления, формы отказа таможенного органа во внесении изменений в разрешение на переработку товаров для внутреннего потребления.

Приказ Федеральной таможенной службы от 04.03.2020 г. № 237
(pdf, PDF, 67 Кб)