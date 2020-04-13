Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин

Власти украинской столицы приняли решение закрыть Киево-Печерскую лавру на карантин. Как заявил мэр города Виталий Кличко, там было зарегистрировано 90 случаев заражения коронавирусом, 63 из них - за минувшие сутки.

"Киево-Печерская лавра по решению комиссии по ЧС столицы закрывается на карантин", - сообщил Кличко. По его словам, туда будет отправлена бригада медиков с мобильными рентгенами и тестами на коронавирус. "Мы должны иметь реальную картину очага заболевания", - заявил мэр Киева. За соблюдением карантина будут следить представители правоохранительных органов, передает УНИАН.

Настоятель монастыря митрополит Павел ранее уже сдал тесты на коронавирус, в настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Для паломников лавра закрыта с 5 апреля.

Согласно последним данным, на Украине зарегистрировано выше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом, 93 человека скончались.