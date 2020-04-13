Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
13.04.2020,  
13:32
Текст:  Алексей Моисеев

Ми-24П сил Хафтара сбили в ходе масштабных боев в Ливии

Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) потеряли в ходе боевых действий вертолет огневой поддержки Ми-24П. Весь экипаж в составе трех человек погиб. В Сети появились фотографии этих военнослужащих и их винтокрылой машины.
Фото: Chris Lofting / wikimedia.org
Ракетная атака пары "летающих танков" Ми-35 попала на видео в Ливии

Данные об обстоятельствах инцидента пока не обнародованы. В то же время источники, близкие к базирующемуся в Триполи Правительству национального согласия, утверждают, что им, якобы, удалось пленить одного из пилотов.

В настоящее время продолжаются ожесточенные боевые действия в районе населенного пункта Абу-Грейн. ЛНА задействовала здесь четыре вертолета Ми-35 и Ми-24П, два легких многоцелевых истребителя Mirage F1 французского производства, один истребитель-бомбардировщик Су-22.

Сообщалось, что даже удалось поднять в небо один из имеющихся МиГ-25, но конкретных подтверждений этому пока нет.

Стороны заявляют об уничтожении сотен вражеских солдат, хотя эксперты, следящие за ситуацией в этой "горячей точке", считают эти данные сильно преувеличенными.

Воюющие друг против друга формирования говорят о большом количестве захваченных трофеев: танков, бронемашин, вооруженных пикапов, артиллерийских систем, противотанковых управляемых ракет.

В минувшие выходные стало известно об уничтожении ЛНА над городом Тархуна очередного турецкого ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2. Причем дрон "приземлили", когда он еще не успел задействовать подвешенные высокоточные боеприпасы. Позже появились сообщения еще об одном подбитом БПЛА, но они пока не подтверждены.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
вертолеты
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Названы цели и возможности системы ПВО С-500 "Прометей" 11:16
Видео: российские "летающие танки" показали боевую мощь в Сербии 06.04.2020
Опубликованы эффектные кадры учебного боя с участием Т-72 и БМП-2 02.04.2020
Ливия
Фото: РИА Новости
ВМФ получит новый стратегический ракетоносец в июне 09:55
Беспилотник нанес удар по перевозившему Т-55 тягачу в Ливии 08.04.2020
Сбитый над Ливией таинственный дрон оказался похож на израильский БПЛА 07.04.2020