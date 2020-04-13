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13.04.2020 16:46
Рубрика: Экономика

На поддержку регоператоров направят почти 9 млрд рублей

Текст: Елена Березина

Правительство утвердило правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на поддержку региональных операторов. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и распределения регионам иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию в 2020 году мероприятий, направленных на обеспечение непрерывной работы региональных операторов. Согласно правилам, федеральный центр предоставляет субсидию регионам, а уже они регоператорам.

Средства в адрес региональных операторов будут предоставляться субъектами РФ в течение трех месяцев в размере 20% от расчетной необходимой валовой выручки региональных операторов. При этом необходимо, чтобы доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с ТКО, составляла не менее 90%, а деньги получили все без исключения действующие в субъекте РФ региональные операторы. Таким образом, обеспечивается справедливая поддержка отрасли и повышается ее финансовая устойчивость, отмечают в минприроды. Всего на эту меру поддержки планируется направить 8,977 млрд руб.

Документ разработан Минприроды России для поддержки региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в период ограничительных мер для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

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