"Норникель" активно включился в борьбу с коронавирусом

Новости

В Архангельской области объявили фотоконкурс поморских лодок 18:51
В КЧР 1500 школьников получат гаджеты для дистанционного обучения 18:49
"Многослойные" гробницы обнаружены в Египте 18:48
В Сочи коронавирус выявили у 20 медицинских работников 18:45
В Севастополе ужесточили контроль за нарушением самоизоляции 18:45
Детское отделение онконцентра в Петербурге закрыли из-за коронавируса 18:41
Маленький Kia Sorento не получил дисковые тормоза 18:28
Румас и Мишустин обсудили цены на российский газ для Беларуси 18:27
Роскомнадзор требует от Google объяснить удаление с Youtube обращения Путина 18:26
Еще один пациент с коронавирусом умер в Подмосковье 18:10
В Анапе мужчина с чужим паспортом украл со счета 1,5 млн рублей 18:09
Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилищ радиоактивных отходов 18:09
В Беларуси от коронавируса скончались 29 человек 18:07
Трамп: ОПЕК+ хочет сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки 18:01
"Буханка" будущего: какой может стать легендарная машина 18:00
Минздрав отметил положительную динамику в лечении пациентов с коронавирусом на ИВЛ 17:53
Минприроды требует наказывать за поджигание сухой травы 17:50
В Нидерландах уничтожили 140 миллионов тюльпанов из-за COVID-19 17:43
Япония: Парижское соглашение может умереть из-за коронавируса 17:37
Микробиологи рассказали о воздействии серебра на бактерии 17:34
От коронавируса умер первый моряк с авианосца "Теодор Рузвельт" 17:32
Появился первый кадр из новой "Дюны" с Тимоти Шаламе 17:29
В Крыму экс-главе меджлиса предъявили обвинения по трем статьям УК 17:26
Окулисты дали советы по поводу контактных линз и очков при пандемии 17:25
Коронавирус выявили у 18 священнослужителей и монахов в Москве 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
13.04.2020 18:21
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

"Норникель" активно включился в борьбу с коронавирусом

Текст: Федор Андреев
В дни масштабной борьбы с коронавирусом крупнейшие корпорации мира предпринимают различные меры для противодействия распространению инфекции. Одной из первых в борьбу с COVID-19 вступила российская горно-металлургическая компания "Норникель", которая уже выделила на различные цели более 10 миллиардов рублей.
Фото: Пресс-служба "Норникеля" Фото: Пресс-служба "Норникеля"
Фото: Пресс-служба "Норникеля"

Первым шагом для защиты работников и обеспечения непрерывного производства в "Норникеле" стало создание оперативного штаба, в состав которого вошли топ-менеджеры компании. Кроме того, "Норникель" принял ряд мер, которые позволяют не только сохранить здоровье сотрудников, но и способствуют снижению напряженности эпидемической обстановки в Москве и регионах.

"К этому кризису "Норникель" подошел с достаточным запасом прочности, чтобы обеспечить максимально возможную защиту наших работников и всех жителей городов, где расположены предприятия компании, поддержать малый и средний бизнес, подставить плечо местным администрациям, - подчеркнул президент "Норникеля" Владимир Потанин. - Я уверен, что вместе с нашими работниками, жителями наших городов, со всей страной мы достойно пройдем это испытание".

Финансы

"Норникель" выделил 10,5 миллиарда рублей на меры по борьбе с COVID-19 и обеспечение социальной стабильности в регионах своего присутствия. Выделенные деньги направлены на приобретение медицинского оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений, предприятий и работников группы "Норникель", а также на дополнительную поддержку малого и среднего бизнеса на территориях присутствия компании.

В Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове закуплены аппараты искусственной вентиляции легких и тест-системы. Вскоре там будут развернуты 2 стационарные и 5 мобильных лабораторий для выявления инфекции. Кроме того, в местных больницах уже в несколько раз увеличена пропускная способность.

В марте президент компании Владимир Потанин пожертвовал миллиард рублей некоммерческим организациям, чтобы избежать сокращения или прекращения их деятельности в связи с трудной обстановкой в стране.

В Норильске и в Мурманской области "Норникель" предоставил арендные каникулы представителям малого бизнеса, а также 6-месячные кредитные каникулы участникам проекта "Мир новых возможностей", ранее получившим ссуды от "Норникеля" на развитие социального бизнеса.

Производство

Во всех подразделениях "Норникеля" установлены тепловизоры и аппараты для дезинфекции рук, усилены меры по санитарной обработке всех помещений. А для сотрудников компании организован экспресс-осмотр врачами. Работникам непрерывно действующих подразделений "Норникеля" производится доплата. На Быстринском ГОКе до 30 апреля продлен срок вахты сотрудников.

Удаленная работа

7500 сотрудников "Норникеля" переведены на удаленную работу с сохранением 100 процентов оплаты труда. Кроме того, в период с 30 марта по 30 апреля компания сохраняет заработную плату тем, у кого отсутствует удаленный доступ к автоматизированным рабочим местам, а также сотрудникам с детьми, не имеющим возможности выполнять свои трудовые обязанности из-за закрытия детских дошкольных учреждений.

Мероприятия

С 27 марта компания прекратила предоставлять ежегодные корпоративные путевки на санаторно-курортное лечение, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Затраты на их приобретение "Норникель" полностью возместит.

Поддержка сотрудников онлайн

Ситуационный центр "Норникеля" в круглосуточном режиме принимает информацию о местоположении и жизненной ситуации сотрудников и оперативно оказывает помощь. Организована круглосуточная "горячая линия" для сотрудников по вопросам мер, принятых в связи с пандемией.

Корпоративное волонтерство

На Коле, в Норильске и Чите сформированы волонтерские команды, которые участвуют в благотворительной акции "Волонтеры спешат на помощь". Они помогают бесконтактно доставлять продукты, медикаменты и вещи нуждающимся, обучают пожилых людей тому, как через интернет оплатить квартплату или заказать еду. Многие волонтеры шьют марлевые маски для горожан "группы риска". Сегодня в акциях принимает участие несколько сотен человек. Также к волонтерам "Норникеля" может присоединиться любой желающий через сайт kombinatdobra.ru и социальные сети.

Дочерние предприятия

Компания "Единство", которая эксплуатирует ВОЛС в Норильском промышленном районе, бесплатно расширила цифровые каналы связи для сотовых операторов на 45 процентов. Эта инициатива позволяет людям максимально комфортно работать и учиться дистанционно.

Авиакомпания "Нордстар", которая входит в состав группы компаний

"Норникель", объявила о об отмене штрафных санкций за возврат билетов с датами рейсов до 31 мая 2020 года. В соответствии с решением администрации, регулярные пассажирские полеты из Норильска в Красноярск временно прекращены. Решение о каждом вылете будет принимать межведомственная комиссия, созданная по распоряжению главы Норильска.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил продумать возможность поддержки онлайн-доставки еды
Песков назвал истеричными опасения о возвращении 90-х
Кабмин выделил более 45 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам
Эксперт ВШЭ рассказал о смене динамики распространения коронавируса в РФ
Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилищ радиоактивных отходов