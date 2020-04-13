Нуждающимся в поддержке поможет Карта взаимопомощи RT

Не секрет, что сейчас, в условиях самоизоляции из-за коронавируса, многие люди - в основном, пожилые, одинокие и больные - нуждаются в поддержке и опеке окружающих, но сообщить об этом другим им не так-то просто. Помочь в этом может Карта взаимопомощи RT.

Для того, чтобы поучаствовать в проекте, выступить в роли помощника-волонтера, нужно авторизоваться на сайте и указать свою геолокацию. После этого вы сможете видеть на карте локацию и контакты тех, кто поблизости от вас нуждается в какой-то помощи.

Если же помощь нужна вам или вашим близким - отправьте заявку с указанием, кем приходитесь нуждающему человеку.

Отчет о выполненном задании, оказанной помощи, отражается на карте в форме фото/видео волонтера.