NYT сообщила о задержках поставок масок и респираторов из Китая

Главное таможенное управление Китая (ГТУ) объявило о необходимости проводить тщательные проверки каждой партии респираторов N95, масок и других предметов медицинских товаров перед экспортом. Это может привести к задержкам поставок критически важной продукции медицинского назначения в больницы по всему миру, сообщает газета The New York Times. Задержки могут составлять до нескольких дней и более.

ГТУ объявило о необходимости проверок после неоднократных жалоб европейских покупателей на качество продукции. Впрочем, представители КНР поясняют, что большинство жалоб связано с тем, что в медицинских целях использовались промышленные респираторы, предназначенные для работы предприятиях, где из-за особенностей производства во воздух насыщен вредоносными парами, газами, аэрозольными частицами или пылью.

Китай является ведущим мировым производителем широкого ассортимента медицинских товаров. В период карантина Китай мобилизовал медицинскую промышленность и нарастил производство масок и респираторов с 10 млн штук в день в начале февраля до 116 миллионов всего через месяц. Производственные мощности позволяют теперь поставлять медицинские товары во многие страны мира.

Ссылка на публикацию NYT - https://www.nytimes.com/2020/04/11/business/china-mask-exports-coronavirus.html