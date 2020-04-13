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13.04.2020 10:35
Рубрика: Социология

Опрос: 50% автомобилистов поддержали запрет передвижений по улицам в РФ

Текст: Алексей Дуэль
Половина российских автомобилистов поддержали идею запрета передвижений по улицам, за исключением случаев крайней необходимости. Такие результаты показал опрос автомобильного портала "Дром", охвативший почти 20 тысяч человек.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ровно 50% респондентов высказались за введение ограничений по всей стране. Еще 27% полагают, что такие жесткие меры нужны лишь в регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. И только 23% уверены, что поездки на машине в эпоху коронавируса вполне безопасны и никаких запретов вводить не следует.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"Вместо нерабочих дней надо было ввести режим ЧС по всей стране на 1-2 недели, комендантские часы, - высказался один из водителей. - Отсиделись бы, выявили заболевших и вышли бы спокойно дальше работать. А сейчас полный дурдом: кто-то работает, кто-то не работает, но гуляет или жарит шашлыки в ближайшем лесочке".

Столичные автомобилисты отличаются наиболее полярными точками зрения. Среди москвичей 54% выступают за полный запрет. Но и его противников здесь больше, чем в целом по стране - 27%.

Наиболее свободолюбивыми оказались водители из Саратовской области, где запрет поддержали только 37% опрошенных, и Камчатки (28,5%). А вот в Ямало-Ненецком автономном округе и в Волгоградской области доля жителей, поддерживающих запрет, оказалась максимальной - по 60%.