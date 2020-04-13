Первую партию танков Т-90М "Прорыв" передали в войска

На вооружение Таманской мотострелковой дивизии поступили первые танки Т-90М "Прорыв", обладающие улучшенными характеристиками.

Об этом сообщает РИА Новости. Как уточнил командующий 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель, речь идет о нескольких машинах.

В частности, он отметил, что танки являются новой техникой.

"Они получили новую башню, более мощный двигатель. Танки оснащены новым многоканальным прицелом, что позволяет применять вооружения в любое время суток", - объясняет Сергей Кисель.

Кроме того Т-90М способен вести обмен данными с другими машинами в режиме реального времени. Генерал подчеркнул, что танкисты гвардейской танковой армии ЗВО уже обучились управлению, стрельбе и ведению боя на новых танках.