Путин и Трамп не обсуждали санкции по телефону

В телефонных разговорах, которые за последнее время провели президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, не фигурировали вопросы санкций.

"Президент Путин не поднимает тему санкций при общении с главами государств, которые такие рестрикции применили в отношении нашей страны", - пояснил журналистам пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

На вопрос о том, говорили ли Владимир Путин и Дональд Трамп про санкции, Песков ответил отрицательно. Когда журналисты уточнили, возможно, шла речь о санкциях против бизнес-проектов, например, "Северного потока-2", представитель Кремля также ответил: "Нет".

Песков уточнил, что и Трамп не касался этой темы.